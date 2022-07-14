Появились первые подробности гибели 17-летней девушки в ДТП в Новосибирске

Появились первые подробности гибели 17-летней девушки в ДТП в Новосибирске
Появились первые подробности гибели 17-летней девушки в ДТП в Новосибирске
Вчера, 12:02ПроисшествияФото: АСТ-54
В ночь на 14 июля в центре Новосибирска произошла смертельная авария – в ней погибла девушка-подросток, которая ехала с друзьями в такси.

На перекрестке столкнулись три автомобиля Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и такси Hyundai Solaris. В ГУ МВД заявили, что водитель такси автомобиля Hyundai Solaris был пьян. Однако ДТП произошло по вине другой машины, о чем рассказали «Вестям Новосибирск» друзья погибшей.

По версии друзей, сидящих в автомобиле такси с девушкой, молодые люди хотели погулять в Первомайском сквере. В один момент на дороге их «подрезали» и от удара машина влетела в припаркованное авто. Девушка в прямом смысле влетела в столб, так как сидела со стороны удара. Смерть пришла мгновенно.

При этом ее друзья пострадали не сильно, один получил царапины, а второй удар головы и поврежденную руку. Водитель тоже получил травмы.

Спасатели и полиция прибыли через пару минут. Сейчас правоохранители завели уголовное дело. Идет расследование.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы