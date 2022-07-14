Появились первые подробности гибели 17-летней девушки в ДТП в Новосибирске

На перекрестке столкнулись три автомобиля Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и такси Hyundai Solaris. В ГУ МВД заявили, что водитель такси автомобиля Hyundai Solaris был пьян. Однако ДТП произошло по вине другой машины, о чем рассказали «Вестям Новосибирск» друзья погибшей.
По версии друзей, сидящих в автомобиле такси с девушкой, молодые люди хотели погулять в Первомайском сквере. В один момент на дороге их «подрезали» и от удара машина влетела в припаркованное авто. Девушка в прямом смысле влетела в столб, так как сидела со стороны удара. Смерть пришла мгновенно.
При этом ее друзья пострадали не сильно, один получил царапины, а второй удар головы и поврежденную руку. Водитель тоже получил травмы.
Спасатели и полиция прибыли через пару минут. Сейчас правоохранители завели уголовное дело. Идет расследование.