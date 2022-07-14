Появились первые подробности гибели 17-летней девушки в ДТП в Новосибирске

В ночь на 14 июля в центре Новосибирска произошла смертельная авария – в ней погибла девушка-подросток, которая ехала с друзьями в такси.

На перекрестке столкнулись три автомобиля Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и такси Hyundai Solaris. В ГУ МВД заявили, что водитель такси автомобиля Hyundai Solaris был пьян. Однако ДТП произошло по вине другой машины, о чем рассказали «Вестям Новосибирск» друзья погибшей. 17-летняя девушка погибла в жёстком массовом ДТП с такси в центре Новосибирска По версии друзей, сидящих в автомобиле такси с девушкой, молодые люди хотели погулять в Первомайском сквере. В один момент на дороге их «подрезали» и от удара машина влетела в припаркованное авто. Девушка в прямом смысле влетела в столб, так как сидела со стороны удара. Смерть пришла мгновенно. При этом ее друзья пострадали не сильно, один получил царапины, а второй удар головы и поврежденную руку. Водитель тоже получил травмы. Спасатели и полиция прибыли через пару минут. Сейчас правоохранители завели уголовное дело. Идет расследование.

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