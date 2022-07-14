В Новосибирске охранник караоке избил клиента за сломанный микрофон

В Новосибирске охранник караоке избил клиента за сломанный микрофон
В Новосибирске охранник караоке избил клиента за сломанный микрофон
Вчера, 12:14ПроисшествияФото: АСТ-54
Охранник караоке-бара в центре Новосибирска избил клиента, предположительно, за разбитый микрофон 14 июля. Об этом пишут в соцсети другие посетители заведения, которые стали свидетелями инцидента.

Молодой человек отдыхал в компании друзей в караоке на Красном проспекте прошлой ночью. Случайно уронил микрофон на пол и получил выговор, а потом и во все вылетел из бара под пинки охранника.

Очевидцы утверждают, что конфликт завязался именно из-за сломанной аппаратуры. Однако точная причина неясна.

«Посетитель уронил микрофон и отказался платить за него 1000 рублей. В итоге его силком выпер из бара охранник, ещё и продолжил досаждать парню на улице», - пишут новосибирцы в группе «АСТ-54».

Пострадавший обратился в полицию. Сейчас ГУ МВД проверят информацию.

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