В Новосибирске охранник караоке избил клиента за сломанный микрофон

Молодой человек отдыхал в компании друзей в караоке на Красном проспекте прошлой ночью. Случайно уронил микрофон на пол и получил выговор, а потом и во все вылетел из бара под пинки охранника.
Очевидцы утверждают, что конфликт завязался именно из-за сломанной аппаратуры. Однако точная причина неясна.
«Посетитель уронил микрофон и отказался платить за него 1000 рублей. В итоге его силком выпер из бара охранник, ещё и продолжил досаждать парню на улице», - пишут новосибирцы в группе «АСТ-54».
Пострадавший обратился в полицию. Сейчас ГУ МВД проверят информацию.