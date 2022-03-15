Обыски прошли у подрядчика и заказчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Силовики провели обыски у подрядчика и заказчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске, а также были изъяты документы

Правоохранительные органы провели обыски в офисах МП «Метро МИР» и ООО «СпецТрансСтрой» – этот факт был подтвержден последней компанией, которая занимается строительством станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Компания «СпецТрансСтрой» подтвердила не только обыск в МП «Метро МИР», но и изъятие документов у них самих на эту компанию в рамках проверки. Источник сообщил изданию Сибкрай.ru, что также прошли обыски у гендиректора подрядной организации – его якобы задержали. При этом он не выходит на связь уже продолжительное время. Однако в «СпецТрансСтрой» не подтвердили задержание руководителя. В СУ СКР России по Новосибирской области и региональном УФСБ отметили, что они не проводили следственные действий в офисах перечисленных компаний, а в ГУ МВД России по региону пока уточняют информацию.

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