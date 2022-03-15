Раненого новосибирца задержали за нарушение ПДД инспекторы ДПС

Сотрудники ГИБДД задержали троих нарушителей ПДД на улице Новосибирска. Один из них вскоре скончался из-за раны в ноге.
В ГУ МВД по области сообщили, что 12 марта экипаж ДПС заметил нарушителей на дороге. В ходе проверки оказалось, что один из трех задержанных был ранен в ногу. Его госпитализировали, но через несколько часов он умер в больнице.
Полицейские установили, что между 35-летним уроженцем Кемеровской области и пострадавшим возник конфликт, в результате которого последний был ранен в ногу острым предметом.
В ведомстве уточнили, что мужчины вели антисоциальный образ жизни, а обвиняемый был ранее несколько раз судим. В отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело по статье «убийство».