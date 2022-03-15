Раненого новосибирца задержали за нарушение ПДД инспекторы ДПС

Раненого новосибирца задержали за нарушение ПДД инспекторы ДПС
Раненого новосибирца задержали за нарушение ПДД инспекторы ДПС
Сегодня, 06:23ПроисшествияФото: pixabay.com
Раненый мужчина вскоре умер в больнице.

Сотрудники ГИБДД задержали троих нарушителей ПДД на улице Новосибирска. Один из них вскоре скончался из-за раны в ноге.

В ГУ МВД по области сообщили, что 12 марта экипаж ДПС заметил нарушителей на дороге. В ходе проверки оказалось, что один из трех задержанных был ранен в ногу. Его госпитализировали, но через несколько часов он умер в больнице.

Полицейские установили, что между 35-летним уроженцем Кемеровской области и пострадавшим возник конфликт, в результате которого последний был ранен в ногу острым предметом.

В ведомстве уточнили, что мужчины вели антисоциальный образ жизни, а обвиняемый был ранее несколько раз судим. В отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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