Стали известны подробности смертельной аварии на Большевистской в Новосибирске

Стали известны подробности смертельной аварии на Большевистской в Новосибирске
Стали известны подробности смертельной аварии на Большевистской в Новосибирске
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: ГУ МВД НСО
Авария с тремя погибшими произошла в Октябрьском районе.

В главном управлении МВД рассказали подробности ДТП на улице Большевистской в Новосибирске, в котором погибли три человека.

Согласно данным ведомства, 15 марта в 4:50 26-летний водитель Toyota Ipsum двигался по улице Большевистской в сторону улицы Добролюбова. Авария с КамАЗом произошла у дома №177/7 по улице Большевистской.

Очевидцы утверждают, что водитель минивэна двигался на большой скорости.

Число жертв ДТП составило 6 человек, трое из которых умерли в больнице. По данным полиции, погибли двое мужчин 1988 и 1968 года года рождения и женщина 1960 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следствие проводит доследственную проверку.

Видео:ГУ МВД НСО

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы