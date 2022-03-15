Стали известны подробности смертельной аварии на Большевистской в Новосибирске

В главном управлении МВД рассказали подробности ДТП на улице Большевистской в Новосибирске, в котором погибли три человека.
Согласно данным ведомства, 15 марта в 4:50 26-летний водитель Toyota Ipsum двигался по улице Большевистской в сторону улицы Добролюбова. Авария с КамАЗом произошла у дома №177/7 по улице Большевистской.
Очевидцы утверждают, что водитель минивэна двигался на большой скорости.
Число жертв ДТП составило 6 человек, трое из которых умерли в больнице. По данным полиции, погибли двое мужчин 1988 и 1968 года года рождения и женщина 1960 года.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следствие проводит доследственную проверку.