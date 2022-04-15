2-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Дзержинском районе Новосибирска

2-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Дзержинском районе Новосибирска
2-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Дзержинском районе Новосибирска
Сегодня, 08:37ПроисшествияФото: pixabay.com
Врачи спасли ребенка.

В Новосибирске ребенок выпал из окна пятиэтажки. По сообщению НГС, 2-летняя девочка жива.

Сам инцидент произошел 13 апреля 2022 в Дзержинском районе. Маленькая девочка упала с пятого этажа дома. Полицейские устанавливают причины произошедшего.

Известно, что семья девочки была благополучной и на учете в ПДН не состояла. По сообщению врачей, у маленькой пациентки «сочетанная политравма». Врачам далось спасти ребенка.

Напомним, ранее в Новосибирске на улице Зорге под окнами был найдет 15-летний подросток. По сообщениям СМИ, мальчик выпал из окна.

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