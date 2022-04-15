Склады с автозапчастями горят в Новосибирске

Склады с автозапчастями горят в Новосибирске
Склады с автозапчастями горят в Новосибирске
Сегодня, 11:42ПроисшествияФото: Mash Siberia
Огонь уже распространяется на соседние складские помещения.

Утром 15 апреля в Новосибирске произошел пожар на складах с автозапчастями в Калининском районе. Огонь продолжают тушить специалисты МЧС Росси по региону.

Возгорание началось около 10:45 часов на улице Писемского, 4 в Новосибирске. Там располагаются складские строения с автоэмалями и запчастями.

Пожарные прибыли на место за 6 минут. Горит одноэтажное здание. Предварительно, огонь уже распространяется на соседние складские помещения.

Сейчас ликвидация возгорания продолжается. МЧС усиливает группу пожарных расчётов.

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