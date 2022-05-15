Под Новосибирском погиб 28-летний мотоциклист при столкновении с гаражом

Байкера на мотоцикле КТМ Racing AG нанесло в гараж, от чего он погиб в карете скорой помощи под Новосибирском 14 мая. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Около 10 часов вечера 28-летний мотоциклист проезжал улицу Рабочую в посёлке Двуречье и у дома №8 по Юбилейной наехал колесами на бордюр. Потеряв управление, сибиряк врезался в гараж. Мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой. Оказалось, что он не имел прав категории М. Обстоятельства его гибели выясняют полицейские. Ранее при схожих обстоятельствах разбился байкер на Kawasaki в Новосибирске. Он столкнулся с гаражом на улице Магистральная, 1 к.1. Напомним, 1 сентября 2021 года мужчина на мотоцикле сбил 10-летнего школьника и сбежал с места ДТП в Новосибирске. Мальчика госпитализировали после аварии.

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