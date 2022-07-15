Двух человек снесла машина под Новосибирском – они шли по пешеходному переходу

В Новосибирской области машина сбила двух человек на переходе

14 июля в Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода – водитель их просто не заметил. Информацией поделились в группе «АСТ-54».

Авария произошла в Кольцово. Как рассказали в беседе с Atas.info очевидцы произошедшего, все случилось на Никольском проспекте, когда двое человек шли через дорогу. Одну полосу они пересекли спокойно, а на второй в них уже врезался автомобиль. «Один из пешеходов попал под машину, а второго от удара оттолкнуло на середину дороги. После этого к пострадавшим побежал водитель машины и другие свидетели», рассказали сибиряки. Удивительно, но новосибирцы больше возмутились поведением пешеходов. По их словам, люди не посмотрели по сторонам и просто шли не оглядываясь. Но есть и вина водителя, который, по всей видимости, отвлекся.

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