Снаряд ВСУ разбомбил автовокзал в ДНР: новосибирский депутат Антонов остался без дома

Антонов находится в ДНР с гуманитарной миссией практически с начала спецоперации. Периодически он возвращается на родину к семье и по рабочим вопросам. В Донецке он проживал в волонтерском центре – вчера в него угодил снаряд ВСУ.
«Здание пострадало от взрывной волны, как и все вещи для гумпомощи. Выбиты стекла в домах и машинах. К счастью, никто из волонтеров не пострадал», - рассказал новосибирский депутат.
Также Ростислав опубликовал фотографии с места происшествия, которое произошло на автовокзале в одном из районов Донецка. На них разбитые из-за обстрела автомобили и автобусы, трупы пассажиров, повсюду кровь.
Общественник уточнил, что погибли под обстрелом несколько человек. Ещё большая часть госпитализирована с тяжелыми ранениями.