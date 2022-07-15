Снаряд ВСУ разбомбил автовокзал в ДНР: новосибирский депутат Антонов остался без дома

Снаряд ВСУ разбомбил автовокзал в ДНР: новосибирский депутат Антонов остался без дома
Снаряд ВСУ разбомбил автовокзал в ДНР: новосибирский депутат Антонов остался без дома
Вчера, 10:47ПроисшествияФото: ВК. Ростислав Антонов

Новосибирский депутат Антонов остался без жилья из-за обстрела ВСУ

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов остался без жилья в Донецке из-за снаряда националистов. Шокирующими кадрами с места обстрела он поделился с подписчиками во «ВКонтакте» 14 июля.

Антонов находится в ДНР с гуманитарной миссией практически с начала спецоперации. Периодически он возвращается на родину к семье и по рабочим вопросам. В Донецке он проживал в волонтерском центре – вчера в него угодил снаряд ВСУ.

«Здание пострадало от взрывной волны, как и все вещи для гумпомощи. Выбиты стекла в домах и машинах. К счастью, никто из волонтеров не пострадал», - рассказал новосибирский депутат.

Также Ростислав опубликовал фотографии с места происшествия, которое произошло на автовокзале в одном из районов Донецка. На них разбитые из-за обстрела автомобили и автобусы, трупы пассажиров, повсюду кровь.

Общественник уточнил, что погибли под обстрелом несколько человек. Ещё большая часть госпитализирована с тяжелыми ранениями.

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