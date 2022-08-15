Толпа цыган жестко избила 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске

Толпа цыган жестко избила 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске
Толпа цыган жестко избила 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске
Сегодня, 12:40ПроисшествияАлина ШеферФото: предоставила героиня публикации
Школьник попал в больницу с сотрясением мозга после нападения подростков у фонтана на ГПНТБ в Новосибирске. Сейчас его мама Юлия ищет свидетелей драки.

По словам женщины, её сына избили 12 августа толпой мальчики, по внешности, напоминающие цыган. При этом рядом проходили взрослые, которые не вмешались в конфликт.

«У ребенка диагностировали сотрясение мозга. Он лежал на асфальте в крови, никто не реагировал. Но нашли люди, которые вызвали скорую, а они ехали около часа. Пришлось 5 раз вызывать. Но они всё же приехали, а полиция нет», - рассказала Atas.info мама пострадавшего мальчика Юлия.

Женщина добавила, что подобные инциденты не впервые случаются с её ребенком. Ещё весной мальчик попал под горячую руку старшеклассников, когда сделал им замечание.

Фото:героя публикации

«Он им сказал, что на баскетбольном поле нельзя кататься на самокатах. Парни его вытащили с площадки и избили. Полиция также проигнорировала, что пришлось мне нанимать адвоката и добиваться правосудия», - добавила сибирячка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию уточняют об инциденте.

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