Толпа цыган жестко избила 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске

По словам женщины, её сына избили 12 августа толпой мальчики, по внешности, напоминающие цыган. При этом рядом проходили взрослые, которые не вмешались в конфликт.
«У ребенка диагностировали сотрясение мозга. Он лежал на асфальте в крови, никто не реагировал. Но нашли люди, которые вызвали скорую, а они ехали около часа. Пришлось 5 раз вызывать. Но они всё же приехали, а полиция нет», - рассказала Atas.info мама пострадавшего мальчика Юлия.
Женщина добавила, что подобные инциденты не впервые случаются с её ребенком. Ещё весной мальчик попал под горячую руку старшеклассников, когда сделал им замечание.
«Он им сказал, что на баскетбольном поле нельзя кататься на самокатах. Парни его вытащили с площадки и избили. Полиция также проигнорировала, что пришлось мне нанимать адвоката и добиваться правосудия», - добавила сибирячка.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию уточняют об инциденте.