Минивэн выехал на встречку и протаранил четыре машины в Новосибирске

Минивэн выехал на встречку и протаранил четыре машины в Новосибирске
Минивэн выехал на встречку и протаранил четыре машины в Новосибирске
Сегодня, 17:55ПроисшествияФото: АСТ-54
Водитель автомобиля выехал на встречную полосу на запрещенный сигнал светофора и спровоцировал ДТП

Авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирской области – минивэн выехал на встречную полосу на красный свет и протаранил четыре автомобиля. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на пересечении проспекта Димитрова и улицы Ленина в Новосибирске. Водитель микроавтобуса ехал со стороны Димитровского моста, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и перепутал полосы, Ошибка привела к серьезной аварии с четырьмя машинами, а также образовалась пробка в сторону левого берега.

В ГИБДД Новосибирска уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Напомним, что трое человек погибли в страшной аварии между минивэном и тягачом в Новосибирске ночью 15 марта. Виновник двигался на большой скорости. Об этом свидетельствует и состояние транспортного средства после ДТП, его просто смяло.

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