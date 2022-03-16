Минивэн выехал на встречку и протаранил четыре машины в Новосибирске

Авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирской области – минивэн выехал на встречную полосу на красный свет и протаранил четыре автомобиля. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло на пересечении проспекта Димитрова и улицы Ленина в Новосибирске. Водитель микроавтобуса ехал со стороны Димитровского моста, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и перепутал полосы, Ошибка привела к серьезной аварии с четырьмя машинами, а также образовалась пробка в сторону левого берега.
В ГИБДД Новосибирска уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Напомним, что трое человек погибли в страшной аварии между минивэном и тягачом в Новосибирске ночью 15 марта. Виновник двигался на большой скорости. Об этом свидетельствует и состояние транспортного средства после ДТП, его просто смяло.