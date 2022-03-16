Подожгли базу отдыха в Абрашино вместе с двумя машинами

Подожгли базу отдыха в Абрашино вместе с двумя машинами
Подожгли базу отдыха в Абрашино вместе с двумя машинами
Сегодня, 07:05ПроисшествияФото: pixabay.com
База отдыха находилась на стадии строительства.

В Новосибирской области неизвестные подожгли базу отдыха в Абрашино Новосибирской области.

По сообщению Mash Siberia, 15 марта в 18:50 огонь охватил строящееся здание из бруса, а затем перекинулся на автомобили Mercedes и Volkswagen. Площадь пожара составила 1206 квадратных метров. Больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Работы МЧС на объекте завершились только к утру 16 марта.

Осложняло тушение пожара расположение базы. В 17 километрах от места ЧП находилась работающая водонапорная башня, куда пожарные машины ездили за водой.

Предварительной причиной пожара считают поджог, но дознаватели пока не дали окончательного заключения. Уже подсчитали нанесенный ущерб - 100 млн рублей.

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