Подожгли базу отдыха в Абрашино вместе с двумя машинами

В Новосибирской области неизвестные подожгли базу отдыха в Абрашино Новосибирской области.
По сообщению Mash Siberia, 15 марта в 18:50 огонь охватил строящееся здание из бруса, а затем перекинулся на автомобили Mercedes и Volkswagen. Площадь пожара составила 1206 квадратных метров. Больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Работы МЧС на объекте завершились только к утру 16 марта.
Осложняло тушение пожара расположение базы. В 17 километрах от места ЧП находилась работающая водонапорная башня, куда пожарные машины ездили за водой.
Предварительной причиной пожара считают поджог, но дознаватели пока не дали окончательного заключения. Уже подсчитали нанесенный ущерб - 100 млн рублей.