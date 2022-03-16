Подожгли базу отдыха в Абрашино вместе с двумя машинами

По сообщению Mash Siberia, 15 марта в 18:50 огонь охватил строящееся здание из бруса, а затем перекинулся на автомобили Mercedes и Volkswagen. Площадь пожара составила 1206 квадратных метров. Больше часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Работы МЧС на объекте завершились только к утру 16 марта.