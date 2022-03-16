Вынесен приговор экс-директору новосибирского планетария Масликову

Вынесен приговор экс-директору новосибирского планетария Масликову
Вынесен приговор экс-директору новосибирского планетария Масликову
Сегодня, 13:31ПроисшествияФото: Андрей Чебаков / 2ГИС

Вынесен приговор экс-директору новосибирского планетария Масликову

Бывшего директора новосибирского планетария признали виновным в злоупотреблении полномочиями, но при этом освободили от наказания.

Новосибирский суд вынес приговор экс-директору планетария Сергею Масликову по делу о взяточничестве. Информацию об этом опубликовали на сайте Октябрьского районного суда 16 марта 2022 года.

Главу планетария в Новосибирске подозревали во взяточничестве. По данным следствия, в 2018 году Сергей Масликов сдавал в аренду оборудование учреждения, за что в общей сумме получил 190 тысяч рублей.

Тогда правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Масликова. Он провёл два месяца в следственном изоляторе, а после был отправлен под домашний арест.

Фигуранта оправдали в декабре 2019 года, а в середине 2020 дело о взятках возобновили. Однако его перепрофилировали на злоупотребление полномочиями.

На днях суд постановил признать Сергея Масликова виновным и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей. От иного наказания он был освобождён.

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