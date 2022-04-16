Две иномарки столкнулись возле трамвайных путей в Новосибирске

Две иномарки столкнулись возле трамвайных путей в Новосибирске
Две иномарки столкнулись возле трамвайных путей в Новосибирске
Сегодня, 17:35ПроисшествияФото: АСТ-54
Движение общественного транспорта заблокировано из-за ДТП по улице Петухова.

Днем 16 апреля в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Mazda 3 и Honda Odyssey и создали затор для трамваев. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Авария произошла в Кировском районе напротив жилого дома по улице Петухова, 10А. Там возле трамвайных путей врезались друг в друга иномарки Mazda 3 и Honda Odyssey.

«Автомобили не поделили дорогу, двигаясь в противоположных направлениях. Они врезались при попытке развернуться», - сообщили свидетели ДТП.

По их данным, сейчас из-за случившегося в обе стороны заблокировано движение трамваев. Пострадавших нет.

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