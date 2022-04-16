Две иномарки столкнулись возле трамвайных путей в Новосибирске

Днем 16 апреля в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Mazda 3 и Honda Odyssey и создали затор для трамваев. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во Вконтакте.
Авария произошла в Кировском районе напротив жилого дома по улице Петухова, 10А. Там возле трамвайных путей врезались друг в друга иномарки Mazda 3 и Honda Odyssey.
«Автомобили не поделили дорогу, двигаясь в противоположных направлениях. Они врезались при попытке развернуться», - сообщили свидетели ДТП.
По их данным, сейчас из-за случившегося в обе стороны заблокировано движение трамваев. Пострадавших нет.