Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
Сегодня, 15:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Предварительно, сибирячка выпала из окна 26 этажа.

В Новосибирске вечером 15 апреля прохожие обнаружили тело женщины под окнами высотки на улице Вилюйской, 15. Очевидцы рассказали об этом в паблик «АСТ Black».

Окровавленное тело сибирячки нашли возле подъезда многоэтажного дома. В комментариях к посту свидетели предполагают, что она выпала из окна 26 этажа.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Они начали проверку по факту трагического инцидента.

Ранее сообщалось, что из окна пятиэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска выпала 2-летняя девочка. Она жива и находится в больнице.

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