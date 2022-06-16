28-летняя девушка скончалась от COVID-19 в Новосибирской области

28-летняя девушка скончалась от COVID-19 в Новосибирской области
28-летняя девушка скончалась от COVID-19 в Новосибирской области
Вчера, 16:31ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Молодая девушка в возрасте 28 лет умерла от коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Информацию предоставили в региональном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Всего за последние сутки коронавирусом заболели 58 человек, среди них 11 детей. Смертельных случаев больше нет, умерла только девушка 1994 года рождения, но число смертей достигло уже 5 680 за все время пандемии.

В Новосибирской области числится уже 259 тысяч заболевших COVID-19 за время пандемии. В том числе переболело уже 38 тысяч детей.

Выздоровели за прошедший день 23 человека, но в больницах продолжают лежать 642 человек, а среди них три ребенка. 60 человек попали в реанимацию, а на ИВЛ – 14 новосибирцев.

Стоит отметить, что с февраля 2022 года коронавирус неожиданно почти пропал в России. Однако ученые прогнозируют новую волну в сентябре этого года.

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