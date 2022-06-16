Автомобиль Nissan сгорел на трассе в Новосибирской области

Автомобиль Nissan сгорел на трассе в Новосибирской области
Автомобиль Nissan сгорел на трассе в Новосибирской области
Вчера, 12:52ПроисшествияФото: АСТ-54
Огонь охватил на ходу автомобиль Nissan Primera с омскими номерами на трассе в Новосибирской области 15 июня. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы во «ВКонтакте».

Машина по словам других водителей загорелась вечером возле Каргатаского района. Свидетели вызвали пожарных, которые потушили горящий «Ниссан».

В этой ситуации очевидцев возмутило безразличие проезжающих мимо автомобилистов. Они рассказали, что никто не остановился, чтобы помочь.

«Люди злые стали. Даже никто не остановился»; «Остановиться, взять огнетушитель и, хотя бы попытаться что-то сделать. От вас не убудет, а в машине, вся - ко разно документы и на машину, права. Теперь мало-того, что человек без авто, так ему ещё и побегать придётся, чтобы восстановит их», - пишут пользователи Сети в группе «АСТ-54».

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