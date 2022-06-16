В Новосибирской области нашли тело отца, который пропал на реке с 6-летним ребенком

В Новосибирской области нашли тело отца, который пропал на реке с 6-летним ребенком
В Новосибирской области нашли тело отца, который пропал на реке с 6-летним ребенком
Вчера, 17:56ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Куйбышевском районе Новосибирской области нашли тело мужчины, который плавал с 6-летним ребенком на лодке и пропал вместе с ним – его тело тоже было найдено.

В пресс-службе СУ СКР по региону рассказали, что отец с сыном уплыли на лодке по реке Омь и пропали возле села Горбуново – они направлялись снять рыболовные сети. Сотрудники МЧС сначала нашли тело 6-летнего мальчика, а затем уже мужчины.

Следователи проведут проверку и выяснят все детали произошедшего.

Спасатели в свою очередь призывают жителей Новосибирской быть осторожными на водоемах, надевать спасательные жилеты перед заплывом на лодке и внимательно следить за маленькими детьми. Не в коем случае нельзя спрыгивать с лодки на глубине, плавать на ней в штормовую погоду.

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