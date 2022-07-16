Две женщины погибли в пожаре под Новосибирском – хозяин с ожогами в больнице

В Новосибирской области в пожаре погибли два человека

В ночь на субботу, 16 июля на станции Лесная поляна Коченевского района Новосибирской области произошел пожар – есть погибшие, передают в ГУ МЧС по региону.

Огонь образовался в три часа ночи в частном доме. Горело жилое помещение и веранда. Под завалами были обнаружены тела двух женщин. «По предварительным данным, женщины во время пожара спали в комнате. Произошло обрушение кровли. Мужчина, находившийся вместе с ними в доме, побежал к соседке, чтобы вызвать пожарную охрану и скорую помощь», уточняют в МЧС. Хозяин частного дома получил ожоги разной степени. Он госпитализирован в больницу. Следователи ведут проверку. Выясняются точные причины произошедшего.

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