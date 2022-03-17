В Новосибирске мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РВ

В Новосибирске мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РВ
В Новосибирске мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РВ
Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РВ

Молодого новосибирца задержали с плакатом, на котором были написаны дискредитирующие ВС РФ слоганы.

Накануне, 15 марта 2022 года, 21-летнего жителя Новосибирска суд привлёк к ответственности за публичную дискредитацию действий Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, молодого парня из Ленинского района города задержали 6 марта. У него полицейские нашли плакаты со слоганами, дискредитирующими ВС России.

В отношении сибиряка составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Материалы передали в суд.

На днях, 15 марта, Центральный районный суд привлёк новосибирца к ответственности. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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