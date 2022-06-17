Гараж с газовыми баллонами вспыхнул под Новосибирском – пламя чуть не задело соседей

Гараж с газовыми баллонами вспыхнул под Новосибирском – пламя чуть не задело соседей
Гараж с газовыми баллонами вспыхнул под Новосибирском – пламя чуть не задело соседей
Вчера, 08:30ПроисшествияФото: АСТ-54

В Новосибирской области загорелся гараж с газовыми баллонами внутри

Поздно вечером в городе Обь Новосибирской области загорелся частный дом и надворные постройки – хозяева успели эвакуироваться самостоятельно, о чем сообщили в ГУ МЧС.

По официальным данным ведомства, пожар произошел на улице 2-ой Северной около 21:00. На момент приезда спасателей, огонь уничтожал дом, баню и гараж. Существовала большая угроза перехода огня на соседние дома.

В горящем гараже находился баллон, а также системы газоснабжения, что значительно усложнило ликвидацию пожара. Полностью устранить возгорание удалось почти через час.

Напомним, получившие ожоги при взрыве автомобильной газовой заправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске отец и два сына рассказали о жизни после ЧП. В результате аварии они потеряли бизнес и здоровье.

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