Гараж с газовыми баллонами вспыхнул под Новосибирском – пламя чуть не задело соседей

По официальным данным ведомства, пожар произошел на улице 2-ой Северной около 21:00. На момент приезда спасателей, огонь уничтожал дом, баню и гараж. Существовала большая угроза перехода огня на соседние дома.
В горящем гараже находился баллон, а также системы газоснабжения, что значительно усложнило ликвидацию пожара. Полностью устранить возгорание удалось почти через час.
Напомним, получившие ожоги при взрыве автомобильной газовой заправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске отец и два сына рассказали о жизни после ЧП. В результате аварии они потеряли бизнес и здоровье.