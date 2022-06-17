Вблизи Украины задержали новосибирского барбера, который пытался примкнуть к нацистам

Барбера из Новосибирска задержали за попытку вступить в ряды ВС Украины

Полицейские поймали на границе с Украиной сотрудника барбершопа из Новосибирска, который пытался вступить в ряды бандеровцев. Уже на допросе мужчина раскаялся.

Парикмахер признался, что планировал добраться до Харькова автостопом. После собирался вступить в ряды ВС Украины и учувствовать в боевых действиях, пишет VN.ru. Во время допроса парень внезапно поменял свою позицию. Сказал, что осознал враждебность Украины по отношению к своим гражданам и больше вступать в их ряды не желает. Однако доводы барбера были уже не интересны правоохранителям. На него составили уголовное дело по статье государственной измены. Теперь ему грозит наказание до 20 лет тюрьмы.

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