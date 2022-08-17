Житель Новосибирска умер на стуле после не оказанной медпомощи

Житель Новосибирска умер на стуле после не оказанной медпомощи
Житель Новосибирска умер на стуле после не оказанной медпомощи
Сегодня, 19:29ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1MiНовосибирец не получил медпомощи и умер на стуле.
Жительница Новосибирска пожаловалась в телеканал «Рен.ТВ» на то, что скорая помощь оставила её мужа умирать на стуле в то время, как он чувствовал себя плохо.

Светлана К. уехала на Дальний Восток, но постоянно созванивалась с мужем. В последний раз он пожаловался на кашель и боль в сердце, а затем перестал отвечать на трубку телефона. Соседи не смогли до него достучаться, но в квартиру помогли войти спасатели и участковый отдела полиции.

Спустя трое суток полиция зашла в квартиру. По словам женщины, мужчина лежал на полу на кухне, его усадили на стул, поговорили и уехали. Она считает странным тот факт, что никто не обратил внимание, что он даже не проводил незваных гостей.

Женщина вернулась из командировки и застала мужа мертвым на том самом стуле. Выяснилось, что у него случился сердечный приступ с осложнениями.

Материалы по теме:
скораясмерть
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы