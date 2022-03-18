Неадекватный новосибирец разгромил стеллажи с алкоголем в супермаркете

Неадекватный новосибирец разгромил стеллажи с алкоголем в супермаркете
Неадекватный новосибирец разгромил стеллажи с алкоголем в супермаркете
Сегодня, 07:49ПроисшествияФото: АСТ-54

Неадекватный новосибирец разгромил стеллажи с алкоголем в супермаркете

Борец за трезвый образ жизни устроил погром в отделе с алкоголем одного из супермаркетов Новосибирска.

В Новосибирске мужчина разгромил прилавок с алкоголем в супермаркете по улице Владимировская, 1/1. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

По словам свидетелей инцидента, сибиряк был трезв. Но при этом вёл себя неадекватно.

Сотрудники магазина самостоятельно утихомирили дебошира, задержали и передали полицейским. После его передали медикам.

"Сегодня в 10:58 поступило сообщение о повреждении имущества магазина мужчиной. Он доставлен в отдел полиции. Сейчас устанавливается сумма ущерба и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, подобный случай уже происходил в Новосибирске 6 февраля. Пьяный покупатель разбросал товары в продуктовом магазине и был задержан.

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