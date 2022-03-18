Неадекватный новосибирец разгромил стеллажи с алкоголем в супермаркете

"Сегодня в 10:58 поступило сообщение о повреждении имущества магазина мужчиной. Он доставлен в отдел полиции. Сейчас устанавливается сумма ущерба и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.