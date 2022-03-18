Пенсионерка с ребенком запнулась о стремянку в новосибирском магазине и сломала палец

«Бабушка наша отказалась судиться с вами, потому что живёт она в другом городе и на следующий день уехала с поломанным пальцем. А мы вызвали на дом врача, получили направление на освидетельствование и, пожалуй, обратимся в прокуратуру», - пригрозил судом возмущенный мужчина.