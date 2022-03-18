Пенсионерка с ребенком запнулась о стремянку в новосибирском магазине и сломала палец

Пенсионерка с ребенком на руках запнулась о стремянку в новосибирском строительном магазине и сломала палец. Об этом проинформировали на сайте отзывов «Фламп».
Инцидент произошел еще 14 марта. Как рассказал внук пострадавшей, его бабушка шла по магазину с ребенком на руках. В один момент она наткнулась на стремянку, которую оставили работники. Бабушка упала и сломала палец, а ребенок сильно ударился головой.
На крики отреагировала консультант магазина. Она взяла телефон пострадавшей и объяснила, что вскоре ей позвонит директор строймагазина. Руководитель действительно позвонил и узнал о самочувствии пожилой женщины.
«Бабушка наша отказалась судиться с вами, потому что живёт она в другом городе и на следующий день уехала с поломанным пальцем. А мы вызвали на дом врача, получили направление на освидетельствование и, пожалуй, обратимся в прокуратуру», - пригрозил судом возмущенный мужчина.