Суд в Новосибирске взыскал в пользу МВД 2,8 млн руб. с организаторов незаконной акции

Ответчиками выступили шесть человек, а один из них поддерживает деятельность бывшего главы штаба Навального

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил иск ГУ МВД по Новосибирской области к организаторам несогласованной акции 23 января 2021 года и взыскал с них 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «18 марта Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил в полном объеме иск ГУ МВД РФ по Новосибирской области <…> взыскал 2 775 230,95 руб. в счет возмещения вреда, причиненного правоохранительным органам», - сообщается в ведомстве. Ответчиками выступили шесть человек, в том числе бывший глава штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) в Новосибирске и действующий депутат горсовета Сергей Бойко, а также бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский.

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