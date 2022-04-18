Обыски прошли у новосибирского депутата от КПРФ Алексея Астафьева

Обыски прошли у новосибирского депутата от КПРФ Алексея Астафьева
Обыски прошли у новосибирского депутата от КПРФ Алексея Астафьева
Сегодня, 13:52ПроисшествияФото: скриншот с канала Алексея Астафьева/Медиахолдинг 1Мi
У лидера коммунистов из Колывани изъяли ноутбук и банковскую карту.

Утром в понедельник, 18 апреля, силовики пришли с обысками в дом к депутату партии КПРФ Алексею Астафьеву из Колывани Новосибирской области. Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

По словам Алексея Астафьева, следователи подошли к его дому около 8 утра вместе с понятыми и сообщили о намерении провести обыски. Сначала депутат предположил, что это связано с роликом с прошедшей на днях сессии Совета депутатов, однако дело было в другом.

«Оказалось, что с декабря прошлого года я был наказан – нёс административную ответственность в виде 70 часов принудительных работ. По этому поводу пришли с обысками. В итоге изъяли ноутбук, телефон и банковскую карту», - рассказал депутат Алексей Астафьев.

Напомним, в сентябре 2021 года неизвестные подожгли дом секретаря Колыванского райкома КПРФ Алексея Астафьева бутылкой «Молотова». Пожар он локализовал самостоятельно.

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