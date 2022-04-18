Обыски прошли у новосибирского депутата от КПРФ Алексея Астафьева

По словам Алексея Астафьева, следователи подошли к его дому около 8 утра вместе с понятыми и сообщили о намерении провести обыски. Сначала депутат предположил, что это связано с роликом с прошедшей на днях сессии Совета депутатов, однако дело было в другом.