Обыски прошли у новосибирского депутата от КПРФ Алексея Астафьева

Утром в понедельник, 18 апреля, силовики пришли с обысками в дом к депутату партии КПРФ Алексею Астафьеву из Колывани Новосибирской области. Об этом он рассказал на своем YouTube канале.
По словам Алексея Астафьева, следователи подошли к его дому около 8 утра вместе с понятыми и сообщили о намерении провести обыски. Сначала депутат предположил, что это связано с роликом с прошедшей на днях сессии Совета депутатов, однако дело было в другом.
«Оказалось, что с декабря прошлого года я был наказан – нёс административную ответственность в виде 70 часов принудительных работ. По этому поводу пришли с обысками. В итоге изъяли ноутбук, телефон и банковскую карту», - рассказал депутат Алексей Астафьев.
Напомним, в сентябре 2021 года неизвестные подожгли дом секретаря Колыванского райкома КПРФ Алексея Астафьева бутылкой «Молотова». Пожар он локализовал самостоятельно.