В Новосибирске мужчина и женщина выпали из окна в доме на улице Прибрежной

В Новосибирске мужчина и женщина выпали из окна. Об этом сообщают в социальных сетях.
Инцидент произошел поздно вечером 17 апреля в Железнодорожном районе на улице Прибрежной. Известно, что новосибирцы выпали из окна с разных сторон дома.
«По информации нашей подписчицы, на улице Прибрежная из окон выпали мужчина и женщина с разных сторон дома», - говорится в группе "АСТ-54".
Очевидцы рассказали, что мужчина погиб на месте, а женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.Выясняются подробности произошедшего.
«Где-то в 20:30 видел, туда реанимация залетела (иначе не скажешь), а следом полиция», - рассказали свидетели ЧП.
Напомним, ранее в Новосибирске обнаружили тело подростка под окнами многоэтажки в Кировском районе. Подростку было 15 лет. Правоохранители ведут проверку.