В Новосибирске мужчина и женщина выпали из окна в доме на улице Прибрежной

В Новосибирске мужчина и женщина выпали из окна в доме на улице Прибрежной
В Новосибирске мужчина и женщина выпали из окна в доме на улице Прибрежной
Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: АСТ-54
Новосибирцы скончались.

В Новосибирске мужчина и женщина выпали из окна. Об этом сообщают в социальных сетях.

Инцидент произошел поздно вечером 17 апреля в Железнодорожном районе на улице Прибрежной. Известно, что новосибирцы выпали из окна с разных сторон дома.

«По информации нашей подписчицы, на улице Прибрежная из окон выпали мужчина и женщина с разных сторон дома», - говорится в группе "АСТ-54".

Очевидцы рассказали, что мужчина погиб на месте, а женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.Выясняются подробности произошедшего.

«Где-то в 20:30 видел, туда реанимация залетела (иначе не скажешь), а следом полиция», - рассказали свидетели ЧП.

Напомним, ранее в Новосибирске обнаружили тело подростка под окнами многоэтажки в Кировском районе. Подростку было 15 лет. Правоохранители ведут проверку.

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