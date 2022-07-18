20-летнего парня задавил автомобиль в Новосибирске – тот шёл по дороге

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на улице Дуси-Ковальчук. 43-летний мужчина ехал за рулем Hyundai Solaris. В один момент он сбил 20-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части.
В итоге парень был доставлен в больницу. Он получил различные ушибы, однако их характер не уточняется. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», пострадавший сам допрыгал до скорой помощи и его госпитализировали в реанимационное отделение. Предположительно, новосибирец сломал ногу.
Ранее в Кировском районе Новосибирска в воскресенье, 17 июля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу три несовершеннолетних пассажира.