20-летнего парня задавил автомобиль в Новосибирске – тот шёл по дороге

20-летнего парня задавил автомобиль в Новосибирске – тот шёл по дороге
20-летнего парня задавил автомобиль в Новосибирске – тот шёл по дороге
18 июля, 10:26ПроисшествияФото: АСТ-54

В Новосибирске водитель Hyundai Solaris сбил пешехода

В Заельцовском районе Новосибирска в воскресенье, 17 июля, произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на улице Дуси-Ковальчук. 43-летний мужчина ехал за рулем Hyundai Solaris. В один момент он сбил 20-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части.

В итоге парень был доставлен в больницу. Он получил различные ушибы, однако их характер не уточняется. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», пострадавший сам допрыгал до скорой помощи и его госпитализировали в реанимационное отделение. Предположительно, новосибирец сломал ногу.

Ранее в Кировском районе Новосибирска в воскресенье, 17 июля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу три несовершеннолетних пассажира.

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