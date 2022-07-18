Молодой водитель в Новосибирске на скорости влетел в столб – он в больнице

Молодой водитель в Новосибирске на скорости влетел в столб – он в больнице
Молодой водитель в Новосибирске на скорости влетел в столб – он в больнице
18 июля, 08:10ПроисшествияФото: ГИБДД

В Новосибирске парень врезался в столб на автомобиле Toyota Chaser

В воскресенье, 17 июля в Железнодорожном районе произошло ДТП, в котором пострадал молодой новосибирец. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась около трех часов дня на улице Владимировской. Водитель 2001 года рождения ехал на автомобиле марки Toyota Chaser. У дома №3 он врезался в световую опору, не справившись с управлением.

После столкновения пострадавшего автомобилиста госпитализировали в больницу. Он получил различные травмы. Однако их характер не уточняется.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло страшное ДТП на улице Георгия Колонды – мотоциклист на полном ходу врезался в Toyota и чудом выжил.

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