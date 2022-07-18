Молодой водитель в Новосибирске на скорости влетел в столб – он в больнице

По данным Госавтоинспекции, авария случилась около трех часов дня на улице Владимировской. Водитель 2001 года рождения ехал на автомобиле марки Toyota Chaser. У дома №3 он врезался в световую опору, не справившись с управлением.
После столкновения пострадавшего автомобилиста госпитализировали в больницу. Он получил различные травмы. Однако их характер не уточняется.
Напомним, ранее в Новосибирске произошло страшное ДТП на улице Георгия Колонды – мотоциклист на полном ходу врезался в Toyota и чудом выжил.