Полиция проверит избиение ребенка на озере Данилово под Новосибирском

Компания пьяных мужчин избили 9-летнего мальчика на базе отдыха в Кыштовском районе Новосибирской области. От неадекватного поведения пострадали даже представители администрации озера – на них набросились с топорами. По факту произошедшего ГУ МВД ведёт проверку.

По данным из полиции, инцидент произошел 15 июля 2022 года на озере Данилово. В соцсетях анонимно рассказали, что же произошло в тот злополучный день. По данным очевидцев, пьяные мужчины рубили деревья, что не понравилось отдыхающему мальчику. На возмущение школьника начали избивать «лесорубы» - досталось и его родителям. Пьяные мужики избили ребенка и накинулись на всех с топорами под Новосибирском От неадекватного поведения были в шоке все – администрация озера приехала после случившегося и тоже получила (но только испуг). Дебоширы запугивали всех вокруг топорами, в итоге их просто оставили в покое. Пострадавшего мальчика увезли родители в омскую больницу. Перед этим они написали заявление в полицию. Правоохранители опросили всех присутствующих. Пострадавший школьник пройдет судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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