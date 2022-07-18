Трое детей пострадали в массовом ДТП в Новосибирске - водитель был лишён прав

Трое детей пострадали в массовом ДТП в Новосибирске - водитель был лишён прав
Трое детей пострадали в массовом ДТП в Новосибирске - водитель был лишён прав
18 июля, 09:41ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске в ДТП на Немировича-Данченко пострадали трое детей

В Кировском районе Новосибирска в воскресенье, 17 июля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу три несовершеннолетних пассажира. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась около одиннадцати часов вечера на улице Немировича-Данченко. Водитель на автомобиле «Тайота» врезался в «Пежо 408», далее иномарка влетела в «Сузуки Гранд», а последняя влетела в «Ниссан Патфиндер». Все произошло из-за того, что водитель не держал дистанцию, и машины врезались по цепочке – все они ехали в попутном движении.

В результате ДТП пострадали трое детей – пассажиры «Пежо 408» мальчики 2012 и 2015 года рождения, и пассажир «Сузуки» мальчик 2008 года рождения. Их доставили в больницу для обследования.

Выяснилось, что водитель «Тайоты», устроивший аварию, отказался от медицинского освидетельствования. Ранее он был лишен прав за такой же отказ после ДТП. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении данного водителя уголовного дела.

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