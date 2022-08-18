Пассажирский автобус перевернулся при ДТП с Subaru в Новосибирске

Авария произошла возле ТЦ «Мега» на улице Аникина. Очевидцы помнят, что водитель автобуса поворачивал и в этот момент его протаранила иномарка.
«Легковушка задела ПАЗик в бочину, от этого он и завалился. Когда падал подмял другую машину. Ну стекла во все стороны летели и всех задело», - рассказал Atas.info один из свидетелей Павел М.
Сейчас ДТП занимаются сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска.
«В автобусе никого не было из пассажиров. Водители не пострадали. ДТП оформили с материальным ущербом», - уточнила пресс-секретарь ГИБДД Любовь.