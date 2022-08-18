Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Новосибирском
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Новосибирском
Сегодня, 14:23ПроисшествияАлина ШеферФото: ГИБДД НСО
Три автомобиля столкнулись на трассе возле Ордынки в Новосибирской области 18 августа. Пострадали взрослые и дети - всего 6 сибиряков.

Авария произошла, предварительно, по вине мужчины за рулем ВАЗ-2109. Он выехал на встречку на трассе К-17Р тем самым, спровоцировав столкновение с ним двух иномарок - Toyota и Subaru.

«В тройном ДТП пострадали 6 человек. Это водитель и два пассажира, один из них подросток, которые находились в ВАЗ -21099. Также взрослые и 11-летний мальчик из Subaru. Их увезли в больницу», - уточнила референт ОИиОС ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этого происшествия.

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