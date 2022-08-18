Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

«В тройном ДТП пострадали 6 человек. Это водитель и два пассажира, один из них подросток, которые находились в ВАЗ -21099. Также взрослые и 11-летний мальчик из Subaru. Их увезли в больницу», - уточнила референт ОИиОС ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.