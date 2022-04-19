Грузовик зацепился за рекламный щит и перевернулся под Новосибирском

В Новосибирской области на Кудряшовской трассе перевернулся грузовик «ISUZU» после того, как его задел обгонявший водитель «МАЗ» – грузовик зацепил рекламный щит. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Инцидент произошел на автомобильной дороге К-12 «Новосибирск - Колывань - Томск». В результате аварии 35-летний водитель японского грузовика получил сотрясение головного мозга, а также у него выявлена дисторсия шейного отдела позвоночника», - уточнили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции – они устанавливают все обстоятельства произошедшего.