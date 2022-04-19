Сбившая самокатчика в Новосибирске девушка выступила против приговора

Напомним, трагедия произошла ночью, 9 июля 2021 года. На Вокзальной магистрали Кирилл Калинин ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот момент его сбила 23-летняя девушка на Range Rover. По версии следствия, она разогнала автомобиль до 103 км/ч. Уржумова не успела вовремя отреагировать на молодого человека на самокате. В результате полученных травм 20-летний Кирилл скончался через несколько дней в больнице.