Сбившая самокатчика в Новосибирске девушка выступила против приговора

Сбившая самокатчика в Новосибирске девушка выступила против приговора
Сбившая самокатчика в Новосибирске девушка выступила против приговора
Сегодня, 21:12ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Девушка сбила самокатчика на скорости 103 км/ч – она не успела вовремя среагировать

Автоледи Виктория Уржумова, которая сбила в прошлом году 20-летнего Кирилла Калинина, хочет обжаловать приговор в виде лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла ночью, 9 июля 2021 года. На Вокзальной магистрали Кирилл Калинин ехал на самокате по пешеходному переходу. В этот момент его сбила 23-летняя девушка на Range Rover. По версии следствия, она разогнала автомобиль до 103 км/ч. Уржумова не успела вовремя отреагировать на молодого человека на самокате. В результате полученных травм 20-летний Кирилл скончался через несколько дней в больнице.

Железнодорожный суд Новосибирска приговорил Уржумову к колонии-поселения на два года, но она не согласилась и подала апелляцию.

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