«Поймать не успели»: в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки

Сначала младенца заметили свисающим с окна, а затем подбежали, чтобы смягчить удар. Ребенка пыталась поймать женщина, однако ей помешала подвальная лестница, в которую этот ребенок и упал. Захватить ей удалось лишь вещь пострадавшего.