«Поймать не успели»: в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки

В Новосибирске младенец выпал из окна 2-го этажа. Инцидент произошел в среду, 18 мая. Как рассказали очевидцы в соцсетях, прикрепив видео с момента падения, ребенка пытались поймать случайные прохожие.
Сначала младенца заметили свисающим с окна, а затем подбежали, чтобы смягчить удар. Ребенка пыталась поймать женщина, однако ей помешала подвальная лестница, в которую этот ребенок и упал. Захватить ей удалось лишь вещь пострадавшего.
Затем ребенка срочно увезли в реанимацию. О его состоянии сейчас неизвестно. В ГУ МВД подтвердили данную информацию и уточнили, что семья выпавшего младенца не состоит на учете в ПДН.