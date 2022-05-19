«Поймать не успели»: в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки

«Поймать не успели»: в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки
«Поймать не успели»: в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки
19 мая, 08:10ПроисшествияФото: АСТ-54

Годовой младенец выпал из окна многоэтажки в Новосибирске

Трагедия произошла днем, 18 мая - из окна второго этажа выпал ребенок, передает ГУ МВД.

В Новосибирске младенец выпал из окна 2-го этажа. Инцидент произошел в среду, 18 мая. Как рассказали очевидцы в соцсетях, прикрепив видео с момента падения, ребенка пытались поймать случайные прохожие.

Сначала младенца заметили свисающим с окна, а затем подбежали, чтобы смягчить удар. Ребенка пыталась поймать женщина, однако ей помешала подвальная лестница, в которую этот ребенок и упал. Захватить ей удалось лишь вещь пострадавшего.

Затем ребенка срочно увезли в реанимацию. О его состоянии сейчас неизвестно. В ГУ МВД подтвердили данную информацию и уточнили, что семья выпавшего младенца не состоит на учете в ПДН.

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