Пожар произошел в 17-этажном доме под Новосибирском

Пожарные 19 мая потушили возгорание в квартире на 11-этаже многоэтажного дома на улице Ладожская в поселке Садовом под Новосибирском. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило в 19:51, а первая бригада пожарных прибыла уже спустя пять минут. Было установлено, что дым шел из квартиры на 11 этаже 17-этажного дома. Всего 17 минут понадобилось огнеборцам для ликвидации открытого огня на кухне. Общая площадь возгорания составила три квадратных метра. Огнем была уничтожена плитка, электроприборы, мебель и другие вещи. При этом в квартире и подъезде было проведено удаление дыма при помощи специального устройства. Самостоятельно эвакуироваться из задымленного подъезда смогли 12 местных жителей – никто не пострадал.

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