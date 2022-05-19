Пожар произошел в 17-этажном доме под Новосибирском

Пожар произошел в 17-этажном доме под Новосибирском
Пожар произошел в 17-этажном доме под Новосибирском
19 мая, 22:20ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Пожарные 19 мая потушили возгорание в квартире на 11-этаже многоэтажного дома на улице Ладожская в поселке Садовом под Новосибирском. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило в 19:51, а первая бригада пожарных прибыла уже спустя пять минут. Было установлено, что дым шел из квартиры на 11 этаже 17-этажного дома. Всего 17 минут понадобилось огнеборцам для ликвидации открытого огня на кухне.

Общая площадь возгорания составила три квадратных метра. Огнем была уничтожена плитка, электроприборы, мебель и другие вещи. При этом в квартире и подъезде было проведено удаление дыма при помощи специального устройства.

Самостоятельно эвакуироваться из задымленного подъезда смогли 12 местных жителей – никто не пострадал.

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