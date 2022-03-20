Крыша рухнула в одном из помещений ЦРБ в Новосибирской области

Крыша рухнула в одном из помещений ЦРБ в Новосибирской области
Крыша рухнула в одном из помещений ЦРБ в Новосибирской области
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: Вести Новосибирск
Плиты рухнувшей крыши придавили несколько машин в ЦРБ Карасукского района. Жертв нет, машины, по словам главы района, использовались для служебных задач больницы, а не обслуживания населения.

В гараже Центральной районной больницы Карасука обрушились перекрытия. Железобетонные плиты придавили три автомобиля УАЗ и две «буханки».

Как рассказал глава Карасукского района Александр Гофман "Вести Новосибирск", предварительная причина ЧП в том, что одна из бетонных опор внутри гаража не выдержала нагрузки и разрушилась. Снега на крыше не было.

Так же глава района рассказал, что ремонт перекрытий гаража ЦРБ был в ближайших планах. Но сделать его не успели. Специалисты обследуют состояние перекрытий и скоро решат, что делать дальше.

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