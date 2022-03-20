Удирая от экипажа ДПС водитель угробил двух пассажиров в Новосибирске

Удирая от экипажа ДПС водитель угробил двух пассажиров в Новосибирске
Удирая от экипажа ДПС водитель угробил двух пассажиров в Новосибирске
Сегодня, 12:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Ночью 19 марта 26-летний водитель не подчинился требованию экипажа ДПС остановиться и попытался скрыться. Но не справился с управлением.

Lada Priora, которой управлял новосибирец, двигалась в сторону улицы Забалуева, когда у дома №5 экипаж ДПС потребовал остановиться.

Проигнорировав требование, водитель попытался скрыться. Но уже через 200 метров наехал на бетонный блок, автомобиль опрокинулся в яму дорожных работ. В результате два пассажира погибли, сам водитель госпитализирован.

«Рядом с ямой лежал мужчина накрытый тряпкой. По словам женщины-очевидца, один человек из салона вылетел через лобовое стекло и напоролся на металлический штырь», — поделился подробностями подписчик "АСТ-54"

"В отношении водителя составлен административный протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в ГУ МВД по региону.

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