Водитель новосибирского троллейбуса №24 дверью зажал руку ребенку

Водитель новосибирского троллейбуса №24 дверью зажал руку ребенку
Водитель новосибирского троллейбуса №24 дверью зажал руку ребенку
Сегодня, 06:54ПроисшествияФото: АСТ-54
Водитель остановился только тогда, когда его попросили об этом пассажиры, рассказав об инциденте.

В Новосибирске водитель троллейбуса зажал руку дверью маленькому мальчику. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Инцидент произошел в троллейбусе, который следовал по маршруту №24. Вечером, 19 марта, на остановочной платформе «Мост» на Димитровском мосту мама выходила с ребенком. Однако водитель перед закрытием дверей не убедился в том, что все пассажиры вышли. Он закрыл двери, тем самым прижав мальчику руку. По словам свидетелей, пострадавший сильно плакал.

«Выходила женщина с ребёнком, и мальчику дверью прижало руки. Не смотрел вообще водитель, вышли люди или не вышли, он поехал, когда закрыл двери. Мальчик сильно плакал», - написали очевидцы.

Однако, по словам автора записи, водитель остановился только после того, как об этом его попросили пассажиры. При этом автомобилист даже не принес свои извинения.

В комментариях многие новосибирцы раскритиковали именно мать мальчика. По словам людей, женщина должна была внимательно следить за ребенком.

"Так а водитель то причём тут?.Если это мать, то она обязана была пропустить сына вперёд, а потом уже самой выходить.Водитель смотрит в зеркало вроде все вышли, а значит можно закрыть двери.Тут если кого и винить, то женщину, раз не досмотрела за сыном", - написал мужчина в комментариях.

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