Полицейские раскрыли 8 нарколабораторий в Новосибирской области

Полицейские раскрыли 8 нарколабораторий в Новосибирской области
Полицейские раскрыли 8 нарколабораторий в Новосибирской области
Сегодня, 12:48ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Общий вес изъятых наркотиков составил 88 килограммов.

В Новосибирской области силовики ликвидировали 8 нарколабораторий за 2021 год. Об этом Atas.info сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, за прошлый год полицейские выявили 8 нарколабораторий в разных районах Новосибирской области. Всех работников нелегального бизнеса задержали.

«В ходе пресечения указанной деятельности задержано 17 лиц, причастных к организации производства и сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 88 килограммов наркотических средств», - уточнили в ГУ МВД Новосибирской области.

Напомним, ещё в октябре 2021 года силовики накрыли крупную нарколабораторию в Мошковском районе Новосибирской области, которую возвел житель Красноярского края. Там изготовили в общем весе 30 килограммов мефедрона.

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