В Новосибирской области под колесами поезда погибла 90-летняя женщина

В Новосибирской области под колесами поезда погибла 90-летняя женщина
В Новосибирской области под колесами поезда погибла 90-летняя женщина
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Трагический несчастный случай произошел на ЖД-станции Каргат.

Днем 19 апреля поезд насмерть сбил 90-летнюю пенсионерку на железнодорожной станции Каргат в Новосибирской области. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

По данным ведомства, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте, а на встречу двигался товарный состав. Старушка в возрасте 90 лет скончалась на месте.

Машинист локомотива экстренно затормозил, однако столкновение избежать не удалось. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

Напомним, 18 апреля в Новосибирской области погиб 58-летний мужчина под тепловозом. Он пытался под ним перелезть.

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