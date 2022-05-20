Экологи обвинили главного охотника Новосибирской области в браконьерстве

Экологи обвинили главного охотника Новосибирской области в браконьерстве
Экологи обвинили главного охотника Новосибирской области в браконьерстве
Вчера, 11:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Глава отделения «Российского экологического общества» в Новосибирске Дарья Украинцева заподозрила главного охотника региона Николая Кобыленко в браконьерстве. Экологи 19 мая обратились с жалобой в минприроды области и к правоохранителям.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Украинцева написала, что была поражена видео, которое опубликовал глава областного общества охотников и рыболовов Кобыленко. На кадрах он лежит на горе из туш уток и говорит, что отстрел произвел за один день.

«Во-первых, невооружённым глазом видно превышение нормы добычи. Если это трофей за один день, сколько будет убито птицы за сезон?», - пишет эколог.

Дарья Украинцева точно не смогла определить, когда было снято это видео, однако это, по её мнению, не важно. Улов в таком объеме недопустим в любой сезон. К тому же специалиста смутил факт хвастанья добычей на публику.

«Зачем столько птицы убивать и снимать хвастливое видео об этом? То есть эта организация должна воспитывать у граждан бережное отношение к природе, к животным. Это и указано в их деятельности. Молодёжь могла увидеть это на открытых источниках и взять пагубный пример», - пожаловалась эколог.

Российское экологическое общество направило обращения в министерство экологии и природы Новосибирской области, а также в прокуратуру, чтобы выяснить правомерна ли была такая охота. Также чтобы проверили обстоятельства добычи уток.

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