Пьяный мужик с топором хотел зарубить отдыхающую компанию в парке Новосибирска

«Мужчины напали на наших молодых людей с кулаками. Причиной, как оказалось, был отказ угостить их табачными изделиями. После этого они перелезли через забор и устроили драку. В нашей компании было двое парней и шестеро девушек – видимо, это их и сподвигло вступить в перепалку именно с нами», – рассказала девушка.