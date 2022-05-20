Пьяный мужик с топором хотел зарубить отдыхающую компанию в парке Новосибирска

Пьяный мужик с топором хотел зарубить отдыхающую компанию в парке Новосибирска
Пьяный мужик с топором хотел зарубить отдыхающую компанию в парке Новосибирска
20 мая, 09:56ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске нетрезвый мужчина с топором избил отдыхающих в парке

В новосибирском парке «Бугринская роща» двое пьяных мужчин напали на компанию, которая отдыхала и праздновала день рождения.

Инцидент произошел в вечернее время 14 мая. По словам свидетельницы драки, они с компанией арендовали беседку для праздника. Неожиданно к отдыхающим подошли двое неизвестных мужчин, которые попросили у них табачные изделия. Услышав отказ, они начали агрессировать.

«Мужчины напали на наших молодых людей с кулаками. Причиной, как оказалось, был отказ угостить их табачными изделиями. После этого они перелезли через забор и устроили драку. В нашей компании было двое парней и шестеро девушек – видимо, это их и сподвигло вступить в перепалку именно с нами», – рассказала девушка.

По словам сибирячки, одного парня из компании чуть ли не задушили, а потом и вовсе нападающий начал «кидаться» с топором. При этом никто из присутствующих в парке не заступился за молодых людей. В итоге нападавшие убежали.

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