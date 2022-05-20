Женщину-пешехода переехал автомобиль в Новосибирске – она сломала ключицу и ногу

Напомним, скорая помощь с тяжелобольным пациентом попала в ДТП в Новосибирске. В Новосибирске водитель BMW не уступил дорогу реанимационному автомобилю и допустил столкновение – в этот момент в карете скорой помощи находился пациент с инфарктом.