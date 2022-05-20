Женщину-пешехода переехал автомобиль в Новосибирске – она сломала ключицу и ногу

Женщину-пешехода переехал автомобиль в Новосибирске – она сломала ключицу и ногу
Женщину-пешехода переехал автомобиль в Новосибирске – она сломала ключицу и ногу
20 мая, 11:29ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске женщина-пешеход пострадала в ДТП, сломав ключицу и ногу

В Новосибирске 19 мая в Советском районе автомобилист сбил пешехода, сообщают в ГИБДД.

По проспекту Лаврентьева ехал 60-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Vesta. У дома №1 он наехал на женщину, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии пострадала 33-летняя сибирячка. Ее доставили в больницу. Медики диагностировали у нее переломы ключицы и ноги.

Напомним, скорая помощь с тяжелобольным пациентом попала в ДТП в Новосибирске. В Новосибирске водитель BMW не уступил дорогу реанимационному автомобилю и допустил столкновение – в этот момент в карете скорой помощи находился пациент с инфарктом.

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