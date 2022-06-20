Поезд сбил пенсионерку и 25-летнего парня в Новосибирской области

В Новосибирской области в прошедшие выходные произошло два трагических случая на железнодорожных станциях – в первый случай поезд сбил бабушку, а во второй молодого парня, но погиб только один из них.

В Восточном МСУТ СК на транспорте уточнили Atas.info, что 83-летнюю пенсионерку поезд сбил между станциями Ложок и Искитим – она не смогла выжить после наезда, скончалась прямо на месте происшествия. Второй случай произошел на перегоне железнодорожных станций Чик – Обь. Там наезде железнодорожного состава подвергся 25-летний молодой человек, он не смог перебежать пути. Однако ему удалось выжить, но остался он с серьезными травмами. Трагические случаи на железной дороге происходят почти каждую неделю, несмотря на постоянные предупреждения об опасности переходов через пути. В очередной раз в ведомстве предупреждают, что перебегать перед идущим поездом опасно для жизни и здоровья.

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