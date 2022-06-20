Улицы Новосибирска затопило из-за сильного ливня 20 июня

Улицы Новосибирска затопило из-за сильного ливня 20 июня
Улицы Новосибирска затопило из-за сильного ливня 20 июня
Вчера, 18:50ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Жители Новосибирска пожаловались на затопленные улицы Новосибирска из-за дождя 20 июня – ливневки не справляются и автомобилям приходится плавать.

Автомобилист из Новосибирска Сергей рассказал Atas.info, что уже в «миллионный» раз сталкивается с затопленными улицами города после интенсивного дождя на протяжении нескольких минут.

«Ладно, что мы еще на автомобиле. Тротуары то тоже чаще всего затоплены, а один раз наблюдал ситуацию, как мамочка с ребенком в коляске пыталась «переплыть» дорогу в Калининском районе», - вспоминает мужчина.

Стоит отметить, что дождь действительно шел всего около 30 минут, но даже этого хватило, чтобы погрузить город в воду. При этом все это еще не закончилось, ведь на протяжении всей недели периодически будут идти дожди.

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