Улицы Новосибирска затопило из-за сильного ливня 20 июня

Автомобилист из Новосибирска Сергей рассказал Atas.info, что уже в «миллионный» раз сталкивается с затопленными улицами города после интенсивного дождя на протяжении нескольких минут.
«Ладно, что мы еще на автомобиле. Тротуары то тоже чаще всего затоплены, а один раз наблюдал ситуацию, как мамочка с ребенком в коляске пыталась «переплыть» дорогу в Калининском районе», - вспоминает мужчина.
Стоит отметить, что дождь действительно шел всего около 30 минут, но даже этого хватило, чтобы погрузить город в воду. При этом все это еще не закончилось, ведь на протяжении всей недели периодически будут идти дожди.