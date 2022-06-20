ВАЗ-неудачник: сначала попал в ДТП под Новосибирском, свалился в кусты и загорелся

ВАЗ-неудачник: сначала попал в ДТП под Новосибирском, свалился в кусты и загорелся
ВАЗ-неудачник: сначала попал в ДТП под Новосибирском, свалился в кусты и загорелся
Вчера, 10:47ПроисшествияФото: АСТ-54

ВАЗ загорелся в кустах после ДТП на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области в понедельник, 20 июня произошло ДТП с участием ВАЗа.

По словам очевидцев инцидента, все произошло на Пашинском шоссе. ВАЗ-2106 врезался в автомобиль Renault Sandero. После столкновения отечественное авто слетело в кусты, а затем и вовсе загорелось.

Многие новосибирцы в комментариях в соцсетях заметили безобразное поведение водителя пострадавшей машины на дороге. Однако все же беспокоились, успел ли выбежать водитель из горящего автомобиля.

Напомним, ранее 74-летний пенсионер погиб при жёстком столкновении с Lexus в Новосибирске. В настоящий момент следователи разбираются в произошедшем.

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